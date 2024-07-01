"Краснодар" не ведёт переговоров с "Зенитом" о возможной сделке по переходу в петербургский клуб 31-летнего форварда сборной Колумбии Джона Кордобы, сообщают СМИ.
По данным источника, руководство "быков" не планирует продавать прямым конкурентам никого из лидеров своей команды. Кроме того, как сообщается, в "Краснодаре" были возмущены попытками выхода представителей "Зенита" выйти напрямую на окружение игрока, минуя клуб, и раздумывают об обращении в палату по разрешению споров по данной ситуации.
Ранее появилась информация, что нападающий "Краснодара" Джон Кордоба может перейти в петербургский за трансферную компенсацию в размере 12 миллионов евро.
Источник: "СЭ"
Стала известная сумма, за которую Кордоба может перейти из "Краснодара" в "Зенит"
"СЭ": "Краснодар" возмущён поведением "Зенита" и не ведёт с ним никаких переговоров по трансферу Кордобы
По данным СМИ, "Зенит" и "Краснодар" не ведут никаких переговоров о переходе к сине-бело-голубым колумбийского нападающего Джона Кордобы.
Фото: ФК "Краснодар"