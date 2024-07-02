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Бывший защитник "Зенита" Милан Родич высказался по поводу возможного перехода Илича в петербургский клуб

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Бывший защитник "Зенита" Милан Родич поделился своим мнением о потенциальном переходе игрока "Торино" Ивана Илича в петербургский клуб.
Фото: GettyImages
"Это будет хороший трансфер для клуба. По своим навыкам он будет заменой Венделу", - цитирует слова Родича Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация, что Иван Илич перейдет в петербургский "Зенит" за 25 млн евро.

В составе "Торино" сербский полузащитник провел 48 матчей, в которых отличился 6 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Ранее он выступал за "Верону", "НАК", "Земун" и "Црвену Звезду". Футболист является игроком сербской национальной сборной, в составе которой провел 19 матчей без результативных действий.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Ивана Илича суммой в 18 млн евро.

Российские трансферы Иван Илич Милан Родич Зенит Торино
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