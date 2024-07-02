Как сообщает источник, Мигель Анхель Тена опроверг слухи о том, что стороны находятся в финальной стадии переговоров по переходу Файзуллаева из ЦСКА в "Вильярреал".
В Российской Премьер-Лиге за московских "армейцев" полузащитник провел 22 матча, в которых отличился 4 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. В ЦСКА Файзуллаев перешел из ташкентского "Пахтакора", за который выступал на протяжении трех лет. Футболист является игроком национальной сборной Узбекистана, за которую успел сыграть 17 матчей и забить 4 гола.
Трансферная стоимость Аббосбека Файзуллаева оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 6 млн евро.
Источник: Sport24
Sport24: Представитель "Вильярреала" опроверг переход Файзуллаева в испанский клуб
Директор по футбольным операциям «Вильярреала» Мигель Анхель Тена высказался по поводу возможного перехода Аббосбека Файзуллаева в испанский клуб.
Фото: ФК ЦСКА