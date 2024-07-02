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Sport24: Представитель "Вильярреала" опроверг переход Файзуллаева в испанский клуб

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Директор по футбольным операциям «Вильярреала» Мигель Анхель Тена высказался по поводу возможного перехода Аббосбека Файзуллаева в испанский клуб.
Фото: ФК ЦСКА
Как сообщает источник, Мигель Анхель Тена опроверг слухи о том, что стороны находятся в финальной стадии переговоров по переходу Файзуллаева из ЦСКА в "Вильярреал".

В Российской Премьер-Лиге за московских "армейцев" полузащитник провел 22 матча, в которых отличился 4 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. В ЦСКА Файзуллаев перешел из ташкентского "Пахтакора", за который выступал на протяжении трех лет. Футболист является игроком национальной сборной Узбекистана, за которую успел сыграть 17 матчей и забить 4 гола.

Трансферная стоимость Аббосбека Файзуллаева оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 6 млн евро.

Источник: Sport24

Российские трансферы ЦСКА Вильярреал Аббосбек Файзуллаев
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