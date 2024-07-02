Столичный "Локомотив" близок к подписанию на правах свободного агента полузащитника Артема Тимофеева. Как сообщает "СЭ", 30-летний хавбек проходит медосмотр для "Локомотива". Если тесты не выявят проблем, контракт с футболистом будет подписан.
Напомним, Артем Тимофеев покинул грозненский "Ахмат" после истечения срока действия контракта. С 1-го июля он находится в статусе свободного агента. Ранее сообщалось, что руководство "железнодорожников" рассматривает вариант с приглашением Артема Тимофеева на случай, если испанский "Алавес" осуществит трансфер опорника красно-зеленых Дмитрия Баринова.
В минувшем сезоне Тимофеев провел 26 матчей в РПЛ в составе "Ахмата". На его счету 2+2 по системе гол+пас.
"СЭ": экс-игрок "Ахмата" Тимофеев проходит медосмотр перед трансфером в "Локомотив"
Полузащитник Артем Тимофеев может в ближайшее время стать игроком московского "Локомотива".
Фото: официальный сайт РПЛ