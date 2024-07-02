"Мы говорили с руководством о приобретении нападающего. Но я бы хотел, чтобы в каждой линии появились новые игроки. Посмотрим, что у нас получится. Пока никого нет, чемпионат начинается через три недели. Однако уверен, что руководство будет стараться довезти игроков", - сказал Личка.
Напомним, в это летнее трансферное окно из московского "Динамо" на правах свободного агента ушел нападающий Фёдор Смолов, игрок решил перейти в "Краснодар". В прошлом сезоне форвард принял участие 34 матчах, в которых отметился шестью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Также этим летом бело-голубых покинул 37-летний голкипер Антон Шунин, который всю свою карьеру провел в московском клубе.
В настоящее время на трансферном рынке среди российских клубов больше всего потратил "Зенит". Петербургский клуб подписал вратаря Евгения Латышонка из "Балтики", нападающего Максима Глушенкова из "Локомотива", двоих защитников Юрия Горшкова из "Крыльев Советов" и Сергея Волкова из "Краснодара".
Источник: "Чемпионат"
Личка - о планах "Динамо" на трансферы: я бы хотел, чтобы в каждой линии появились новые игроки
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка рассказал, какие позиции в команде он бы хотел усилить в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Динамо"