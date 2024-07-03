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Мостовой: сейчас все футболисты приезжают в РПЛ ради денег. Угальде разве особенный в этом плане?

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Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал о мотивации легионеров, выступающих в России.
Фото: РИА Новости
"Времена, когда футболисты играли за символику клуба, давно прошли. Сейчас все играют за деньги. И в РПЛ эти деньги большие. Ни для кого не секрет, что иностранцы приезжают в РПЛ ради денег. Угальде разве особенный в этом плане? Он приехал, потому что его заманили деньгами. Вот и все", - заявил Мостовой.

Коста-риканский форвард Манфред Угальде перебрался в московский "Спартак" из нидерландского "Твенте" в январе 2024-го года. Сумма трансфера, по оценке СМИ, составила 15 миллионов евро с учетом бонусов. За первые полгода в России на счету Угальде 0 голов и 0 голевых передач в 12-ти матчах в РПЛ.

Ранее Курт Морсинк, агент, представляющий интересы Угальде, заявил, что переход его клиента в российский клуб связан исключительно с финансовой выгодой. Среди прочего, агент заявил, что сложно ответить отказом на предложение, которое может обеспечить футболиста и его семью.

Источник: "РБ Спорт"

Александр Мостовой Манфред Угальде Спартак
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