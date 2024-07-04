"Сегодня мы видим, что пока "Спартак" не способен конкурировать за первое место. Но это только пока. Станковичу надо будет доказать, не играло ли при выборе тренера его имя футболиста? Да, он выиграл как тренер два чемпионата в разных странах, но эти команды, в которых он тренировал, обязаны выигрывать титулы в своих странах", - цитирует Пименова "Советский Спорт".
Напомним, что в апреле руководство московского "Спартака" отправило в отставку с поста главного тренера Гильермо Абаскаля - исполняющим обязанности главного тренера был назначен Владимир Слишкович, который входил в тренерский штаб испанца. Новым тренером команды был назначен Деян Станкович, который ранее работал в "Црвене Звезде" и "Ференцвароше".
По итогам сезона-2023/2024 красно-белые заняли пятое место в итоговой турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 50 очков. "Спартак" уступил калининградской "Балтике" в финале Пути регионов Кубка России со счётом 0:1. В первом туре сезона-2024/2025 московский клуб сыграет на выезде с "Оренбургом".
Пименов: "Спартак" не способен конкурировать за первое место
Экс-игрок "Локомотива" Руслан Пименов высказался о московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"