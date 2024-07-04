По информации источника, петербургский "Зенит" предлагал московскому "Спартаку" включить в сделку по переходу Александра Соболева нападающего Ивана Сергеева или полузащитника Александра Коваленко. Сообщается, что на данный момент клубы не ведут переговоры, однако вероятность перехода форварда сохраняется.
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" требует от петербургского "Зенита" за переход Александра Соболева 30 миллионов евро - в завершившемся сезоне форвард провёл за красно-белых во всех турнирах 34 матча и отметился десятью забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 7,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
По итогам сезона-2023/2024 красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, отставание от чемпионского "Зенита" составило семь очков. В летнее трансферное окно сине-бело-голубые приобрели голкипера Евгения Латышонка, защитников Сергея Волкова и Юрия Горшкова, а также нападающего Максима Глушенкова.
Источник: Metaratings.
Metaratings: "Зенит" предлагал "Спартаку" включить в сделку по Соболеву Коваленко или Сергеева
Петербургский "Зенит" может включить в сделку по переходу Александра Соболева нападающего Ивана Сергеева или полузащитника Александра Коваленко.
Фото: ФК "Спартак"