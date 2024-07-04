"О Георгии я говорил ещё в тот момент, когда тот человек, который уехал из "Спартака", на него не рассчитывал. Я понимаю, возможно, где-то проиграл конкуренцию, но всё равно мог выпустить. И я ещё тогда сказал, что Георгий, скорее всего, ищет какие-то варианты. У него была хорошая ситуация в том плане, что он может найти себе всё, что хочет. Кроме разве что "Зенита", в котором много иностранцев. Наверняка он сейчас просто выбирает и ждёт", - заявил Мостовой.
Георгий Джикия покинул московский "Спартак" по истечении срока контракта в конце прошлого сезона. Ранее из клуба был уволен испанский главный тренер Гильермо Абаскаль, с которым, по версии СМИ, у Джикии мог быть конфликт. Сам Джикия в интервью высказывался о сокращении своего игрового времени в "Спартаке", а причины, по которым Гильермо Абаскаль не предоставлял ему игрового времени называл "нефутбольными".
Ранее сообщалось, что интерес к Георгию Джикии проявляют клубы РПЛ. В числе претендентов на защитника назывались, в частности, "Локомотив" и "Ростов". По словам агента футболиста Вадима Шпинева, Георгий Джикия может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
Источник: Metaratings
Мостовой - о будущем клубе Джикии: он может выбирать себе все, что хочет, кроме "Зенита"
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о шансах бывшего капитана "Спартака" Георгия Джикии продолжить карьеру в РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"