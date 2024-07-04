"Локомотив" ищет, закрывает бреши после ухода Миранчука, Жемалетдинова, Глушенкова. Тимофеев - это воспитанник "Спартака", поэтому на него и обратили взор. Если отталкиваться от прошлых лет, то, вроде кажется, что средний уровень "Локомотива" понижается. Но, значит, кто-то ещё должен появиться в команде, кто-то может стрельнуть", - заявил Билялетдинов.
Московский "Локомотив" объявил о подписании контракта с опорным полузащитником Артемом Тимофеевым. 30-летний хавбек покинул грозненский "Ахмат" на правах свободного агента и присоединился к московскому клубу на бесплатной основе. Артем Тимофеев является воспитанником "Спартака". На его счету 31 матч за красно-белых.
В летнее трансферное окно состав "Локомотива" покинул целый ряд футболистов. В их числе воспитанник клуба Антон Миранчук, который отказался от нового контракта и Рифат Жемалетдинов, контракт которого также истек. Форвард Максим Глушенков, который с 18-ю голевыми передачами стал лучшим ассистентом РПЛ 2023/24, перешел в "Зенит" за 6.3 миллиона евро.
Источник: LegalBet
Билялетдинов - о трансферах "Локомотива": Тимофеев - воспитанник "Спартака", поэтому на него обратили внимание
Экс-тренер "Локомотива" Ринат Билялетдинов оценил работу "железнодорожников" на трансферном рынке.
Фото: РИА Новости