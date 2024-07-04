Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Рубин
2 - 2 2 2
Крылья СоветовЗавершен
Нижний Новгород
1 - 0 1 0
Арсенал ТиватЗавершен
ЦСКА
4 - 0 4 0
ОФК БелградЗавершен

Билялетдинов - о трансферах "Локомотива": Тимофеев - воспитанник "Спартака", поэтому на него обратили внимание

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-тренер "Локомотива" Ринат Билялетдинов оценил работу "железнодорожников" на трансферном рынке.
Фото: РИА Новости
"Локомотив" ищет, закрывает бреши после ухода Миранчука, Жемалетдинова, Глушенкова. Тимофеев - это воспитанник "Спартака", поэтому на него и обратили взор. Если отталкиваться от прошлых лет, то, вроде кажется, что средний уровень "Локомотива" понижается. Но, значит, кто-то ещё должен появиться в команде, кто-то может стрельнуть", - заявил Билялетдинов.

Московский "Локомотив" объявил о подписании контракта с опорным полузащитником Артемом Тимофеевым. 30-летний хавбек покинул грозненский "Ахмат" на правах свободного агента и присоединился к московскому клубу на бесплатной основе. Артем Тимофеев является воспитанником "Спартака". На его счету 31 матч за красно-белых.

В летнее трансферное окно состав "Локомотива" покинул целый ряд футболистов. В их числе воспитанник клуба Антон Миранчук, который отказался от нового контракта и Рифат Жемалетдинов, контракт которого также истек. Форвард Максим Глушенков, который с 18-ю голевыми передачами стал лучшим ассистентом РПЛ 2023/24, перешел в "Зенит" за 6.3 миллиона евро.

Источник: LegalBet

Ринат Билялетдинов Артем Тимофеев Ахмат Локомотив Российские трансферы Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится