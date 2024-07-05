Как сообщает источник, переговоры между армейским клубом и мексиканскими представителями "проходят в позитивном ключе" и завершатся в ближайшее время.
Виктор Давила уже играл в чемпионате Мексики за клубы "Некакса", "Пачука" и "Леон", откуда летом 2023 года перешел в ЦСКА. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего форварда в 5 миллионов евро, его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года.
В сезоне 2023-24 Давила принял участие в 32 матчах за красно-синих во всех турнирах, забил шесть забитых мячей и сделал шесть голевых передач.
Источник: Fox Sports
Fox Sports: нападающий ЦСКА Виктор Давила близок к переходу в "Америку"
Чилийский нападающий ЦСКА Виктор Давила может перейти в мексиканский клуб "Америка".
Фото: ЦСКА