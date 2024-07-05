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Fox Sports: нападающий ЦСКА Виктор Давила близок к переходу в "Америку"

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Чилийский нападающий ЦСКА Виктор Давила может перейти в мексиканский клуб "Америка".
Фото: ЦСКА
Как сообщает источник, переговоры между армейским клубом и мексиканскими представителями "проходят в позитивном ключе" и завершатся в ближайшее время.

Виктор Давила уже играл в чемпионате Мексики за клубы "Некакса", "Пачука" и "Леон", откуда летом 2023 года перешел в ЦСКА. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего форварда в 5 миллионов евро, его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года.

В сезоне 2023-24 Давила принял участие в 32 матчах за красно-синих во всех турнирах, забил шесть забитых мячей и сделал шесть голевых передач.

Источник: Fox Sports

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