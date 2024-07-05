"Если бы вопрос о переходе стоял, мы бы уже о чем-то знали и говорили. Есть только официальные заявления клубов. Можем на это обращать внимание. Не надо муссировать слухи", - цитирует Шпинёва "СЭ".
Напомним, что 1-го июля московский "Локомотив" объявил об уходе полузащитника Антона Миранчука на правах свободного агента. Ранее в СМИ появилась информация, что игрок интересен ряду турецких клубов. В завершившемся сезоне Миранчук провёл за "железнодорожников" во всех турнирах 38 матчей и отметился восьмью забитыми мячами и семью голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в шесть миллионов евро.
По итогам сезона-2023/2024 команда Михаила Галактионова заняла четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 53 очка.
Агент Вадим Шпинёв высказался о возможном переходе Антона Миранчука в "Динамо"
Футбольный агент Вадим Шпинёв высказался о возможном переходе полузащитника Антона Миранчука в "Динамо".
Фото: ФК "Локомотив"