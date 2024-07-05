"Что касается подписания контракта с Тимофеевым, то здесь у меня просто нет слов! Получается, что со своими хорошими игроками, такими, как Глушенков, как Жемалетдинов, расстаемся, еще продадим кого-то, а будем подписывать 30-летнего. Логики, конечно, нет. Зачем надо клуб на ровном месте уничтожать? Не понимаю, к чему они стремятся", - цитирует Смородскую "Матч ТВ".
Артём Тимофеев перешёл в московский "Локомотив" из грозненского "Ахмата" на правах свободного агента. В завершившемся сезоне полузащитник провёл во всех турнирах 30 матчей и отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 2,5 миллионов евро.
Ранее московский "Локомотив" покинул нападающий Максим Глушенков - форвард присоединился к петербургскому "Зениту" за 6,5 миллионов евро. Полузащитник Рифат Жемалетдинов не стал продлевать контракт с клубом и уже участвовал в товарищеском матче за московский ЦСКА. Также клуб покинули Артём Дзюба, Антон Миранчук, Станислав Магкеев и Даниил Худяков.
Смородская - о переходе Тимофеева в "Локомотив": со своими хорошими игроками расстаемся, а подписываем 30-летнего
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о трансферной компании "железнодорожников".
Фото: ФК "Ахмат"