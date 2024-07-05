По информации источника, нападающий Артём Дзюба за последние десять дней отказал клубам из Саудовской Аравии, Турции и Китая - форвард намерен остаться в России.
Артём Дзюба покинул московский "Локомотив" на правах свободного агента - клуб не пожелал продлевать контракт с игроком. В завершившемся сезоне форвард провёл во всех турнирах 26 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего игрока в 2 миллиона евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что Артём Дзюба может перейти в "Шанхай Шэньхуа", который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.
Источник: Sport24.
Sport24: нападающий Артём Дзюба отказал клубам из Турции, Китая и Саудовской Аравии ради игры в России
Нападающий Артём Дзюба хочет продолжить карьеру в России.
Фото: ФК "Локомотив"