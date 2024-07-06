"Мансилья может перейти в "Рубин"? На данный момент никаких переговоров нет", приводит слова Андреева "СЭ".
Напомним, ранее сообщалось о том, что "Рубин" заинтересован в услугах флангового нападающего "Оренбурга" Брайана Мансильи.
Аргентинец перебрался в Россию летом 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. За оренбуржцев форвард провел 55 матчей, в которых оформил 8+11 по системе гол плюс пас. В апреле Мансилье исполнилось 27 лет.
В "Оренбурге" опровергли факт переговоров с "Рубином" по переходу Мансильи
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал возможный трансфер вингера Брайана Мансильи в "Рубин".
Фото: ФК "Оренбург"