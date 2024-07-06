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В "Оренбурге" опровергли факт переговоров с "Рубином" по переходу Мансильи

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал возможный трансфер вингера Брайана Мансильи в "Рубин".
Фото: ФК "Оренбург"
"Мансилья может перейти в "Рубин"? На данный момент никаких переговоров нет", приводит слова Андреева "СЭ".

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Рубин" заинтересован в услугах флангового нападающего "Оренбурга" Брайана Мансильи.

Аргентинец перебрался в Россию летом 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. За оренбуржцев форвард провел 55 матчей, в которых оформил 8+11 по системе гол плюс пас. В апреле Мансилье исполнилось 27 лет.

Оренбург Рубин Брайан Мансилья Дмитрий Андреев Российские трансферы
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