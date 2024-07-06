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Баринов - об интересе "Алавеса": все вопросы к моему агенту

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Игрок московского "Локомотива" Дмитрий Баринов высказался по поводу слухов об интересе к нему со стороны "Алавеса".
Фото: "Чемпионат"
"Все вопросы к моему агенту", - цитирует слова Баринова "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что "Алавес" интересовался российским опорником, но сделал предложение по зарплате в два раза меньше нынешнего, что не устроило Баринова.

Футболист провел в составе "Локомотива" 215 матчей в официальных турнирах, забил 10 мячей и отдал 14 голевых передач.

Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 8 млн евро.

Дмитрий Баринов Локомотив Российские трансферы Алавес Ла Лига
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