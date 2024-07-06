"Все вопросы к моему агенту", - цитирует слова Баринова "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Алавес" интересовался российским опорником, но сделал предложение по зарплате в два раза меньше нынешнего, что не устроило Баринова.
Футболист провел в составе "Локомотива" 215 матчей в официальных турнирах, забил 10 мячей и отдал 14 голевых передач.
Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 8 млн евро.
Баринов - об интересе "Алавеса": все вопросы к моему агенту
Игрок московского "Локомотива" Дмитрий Баринов высказался по поводу слухов об интересе к нему со стороны "Алавеса".
Фото: "Чемпионат"