"Таких мыслей не было. Слухи остаются слухами. Будет конкретика - будем разговаривать с клубом. Сегодня я игрок "Локо", мы строим новую команду, нам нужны хорошие результаты", - цитирует Тикнизяна "СЭ".
В завершившемся сезоне Наир Тикнизян провёл за московский "Локомотив" во всех турнирах 30 матчей и записал на свой счёт девять забитых мячей и шесть результативных передач. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 6,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что Наир Тикнизян интересен ряду европейских клубов, а также петербургскому "Зениту". По итогам прошлого сезона команда Михаила Галактионова заняла четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 30-ти встречах 53 очка.
Тикнизян - о возможном уходе из "Локомотива": мы строим новую команду, нам нужны хорошие результаты
Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян высказался о возможном уходе из клуба.
Фото: ФК "Локомотив"