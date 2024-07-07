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Тикнизян - о возможном уходе из "Локомотива": мы строим новую команду, нам нужны хорошие результаты

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Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян высказался о возможном уходе из клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
"Таких мыслей не было. Слухи остаются слухами. Будет конкретика - будем разговаривать с клубом. Сегодня я игрок "Локо", мы строим новую команду, нам нужны хорошие результаты", - цитирует Тикнизяна "СЭ".

В завершившемся сезоне Наир Тикнизян провёл за московский "Локомотив" во всех турнирах 30 матчей и записал на свой счёт девять забитых мячей и шесть результативных передач. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 6,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что Наир Тикнизян интересен ряду европейских клубов, а также петербургскому "Зениту". По итогам прошлого сезона команда Михаила Галактионова заняла четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 30-ти встречах 53 очка.

Локомотив Наир Тикнизян
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