"Красич и Тошич сто процентов усилили бы ЦСКА в РПЛ", - приводит слова Зделара "Чемпионат".
Напомним, бывшие футболисты московского ЦСКА Зоран Тошич и Милош Красич приняли участие в летнем товарищеском турнире "Братский кубок", которой проходил в Москве с 3 по 7 июля. В соревновании помимо столичных "Динамо" и ЦСКА участвовали сербские "Партизан" и ОФК из Белграда.
Зделар: Красич и Тошич 100% усилили бы ЦСКА в РПЛ
Полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался об игре экс-футболистов "армейцев" Зорана Тошича и Милоша Красича в летнем турнире "Братский кубок".
Фото: Чемпионат.com