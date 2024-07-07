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Зделар: Красич и Тошич 100% усилили бы ЦСКА в РПЛ

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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался об игре экс-футболистов "армейцев" Зорана Тошича и Милоша Красича в летнем турнире "Братский кубок".
Фото: Чемпионат.com
"Красич и Тошич сто процентов усилили бы ЦСКА в РПЛ", - приводит слова Зделара "Чемпионат".

Напомним, бывшие футболисты московского ЦСКА Зоран Тошич и Милош Красич приняли участие в летнем товарищеском турнире "Братский кубок", которой проходил в Москве с 3 по 7 июля. В соревновании помимо столичных "Динамо" и ЦСКА участвовали сербские "Партизан" и ОФК из Белграда.

Саша Зделар ЦСКА Зоран Тошич Милош Красич
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