- Никаких обид ни со стороны Горшкова, ни со стороны клуба нет. Мы поблагодарили Юру за все, что он сделал для клуба. Думаю, что и для него, и для клуба это были прекрасные четыре года. У него было действительно хорошее предложение. Мы с пониманием отнеслись к его выбору. Надеемся, что дальше в его карьере все сложится прекрасно.
Юрий Горшков, играющий на позиции левого крайнего защитника, нынешним летом перебрался из "Крыльев Советов" в "Зенит". Стороны подписали контракт до конца июня 2027 года. В прошлом сезоне футболист отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами в 34 матчах за самарскую команду во всех турнирах. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость 25-летнего игрока в три миллиона евро. Всего за самарцев Горшков провел 147 игр, в которых забил 9 голов и отдал 19 голевых ассистов.
Источник: "Чемпионат"
Корниленко - о переходе Горшкова в "Зенит": у него было действительно хорошее предложение
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал трансфер защитника Юрия Горшкова в "Зенит".
Фото: ФК "Крылья Советов"