Как утверждает источник, левый защитник "Сочи" Яхья Аттья-Алла близок к переходу в египетский "Аль-Ахли". Сообщается, что футболист отправится в аренду за 200 тысяч евро с правом выкупа за 2 миллиона.
Напомним, ранее сообщалось о том, что московский "Спартак" хочет приобрести Аттья-Алла и уже сделал предложение "барсам".
29-летний игрок присоединился к российскому клубу в феврале этого года. Марокканец провел за сочинскую команду 11 матчей, в которых забил один мяч и отдал 3 голевые передачи, проведя на поле суммарно 589 минут. Контракт Аттья-Алла с "Сочи" рассчитан до лета 2026 года.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": защитник "Сочи" близок к переходу в "Аль-Ахли"
Защитник "Сочи" Яхья Аттья-Алла может сменить клубную прописку этим летом.
Фото: ФК "Сочи"