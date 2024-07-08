- Я разрешил Давиле отдохнуть две недели, потому что сразу после чемпионата он поехал на сборы, отыграл почти три полных матча на Кубке Америки. 13-го числа у нас игра с "Ахматом", сразу после нее Виктор приедет в расположение. Мендес приедет 8 июля.
Напомним, ранее сообщалось о том, что форвард Виктор Давила этим летом может покинуть московский ЦСКА, за который выступает с августа прошлого года.
На текущем Кубке Америки чилиец принял участие в трех матчах за свою национальную сборную, в которых провел на поле 232 минуты и не отметился голевыми действиями. За ЦСКА Давила оформил 6+6 по системе гол плюс пас в 32 играх.
Источник: "Чемпионат"
Главный тренер ЦСКА Николич сообщил, когда Давила и Мендес прибудут в расположение клуба
Наставник ЦСКА Марко Николич рассказал, когда клуб ожидает возвращения в Россию нападающего Виктора Давилу и хавбека Виктора Мендеса.
Фото: "Матч ТВ"