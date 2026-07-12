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"Сочи" вырвал ничью у "Шинника" в первом туре Первой лиги

Матч первого тура Первой лиги между "Сочи" и "Шинником" завершился ничьей со счетом 2:2.
Фото: ФК "Сочи"
Голами за ярославцев отличились форвард Илья Порохов и защитник Вадим Карпов. Забитые мячи опорного полузащитника Александра Осипова и правого вингера Романа Ежова принесли ничью "Сочи".

Первая лига

1 тур

Голы: Порохов, 13, Карпов, 47 - Осипов, 56, Ежов, 60.

"Шинник": Митров, Косогоров, Карпов, Черный, Чистяков, Самойлов, Голубев, Ланин, Гонгапшев, Порохов, Миронов.

"Сочи": Дёгтев, Заика, Магаль, Макарчук, Солдатенков, Литвинов, Кузьмин, Осипов, Игнатов, Ежов, Фёдоров.

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