Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
4 - 2 4 2
РоторЗавершен
Шинник
2 - 2 2 2
СочиЗавершен
Спартак Кострома
1 - 0 1 0
КАМАЗ1 тайм

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
1 - 2 1 2
АнглияЗавершен
Аргентина
3 - 1 3 1
ШвейцарияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
1 - 0 1 0
Црвена Звезда1 тайм

"Нижний Новгород" победил "Ротор". Команды забили 5 голов в первом тайме

"Нижний Новгород" одержал победу над "Ротором" в первом туре Первой лиги со счетом 4:2.
Фото: ФК "Нижний Новгород"
Голы за нижегородцев отличились атакующий полузащитник Артём Соколов, правый вингер Глеб Пополитов, нападающий Вячеслав Грулёв и форвард Станислав Лапинский. Дубль в составе "Ротора" оформил защитник Эмерсон.

Первая лига

1 тур

Голы: Соколов, 32, Пополитов, 34, Грулёв, 45+3 (пен), Лапинский, 82 - Эмерсон, 41, 45.

"Нижний Новгород": Медведев, Коледин, Карич, Александров, Шильников, Тимофеев, Калинский, Соколов, Комиссаров, Пополитов, Грулёв.

"Ротор": Чагров, Данилкин, Эмерсон, Храмцов (Горелов, 60), Поярков, Аюпов, Трошечкин, Умников, Симонян, Алиев, Хохлачёв (Эльдарушев, 60).

Предупреждения: Пополитов, 16, Алиев, 45+2, Эльдарушев, 63, Симонян, 64.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится