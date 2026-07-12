"Нижний Новгород" победил "Ротор". Команды забили 5 голов в первом тайме

"Нижний Новгород" одержал победу над "Ротором" в первом туре Первой лиги со счетом 4:2.

Фото: ФК "Нижний Новгород"

Голы за нижегородцев отличились атакующий полузащитник Артём Соколов, правый вингер Глеб Пополитов, нападающий Вячеслав Грулёв и форвард Станислав Лапинский. Дубль в составе "Ротора" оформил защитник Эмерсон.



Первая лига



1 тур



Голы: Соколов, 32, Пополитов, 34, Грулёв, 45+3 (пен), Лапинский, 82 - Эмерсон, 41, 45.



"Нижний Новгород": Медведев, Коледин, Карич, Александров, Шильников, Тимофеев, Калинский, Соколов, Комиссаров, Пополитов, Грулёв.



"Ротор": Чагров, Данилкин, Эмерсон, Храмцов (Горелов, 60), Поярков, Аюпов, Трошечкин, Умников, Симонян, Алиев, Хохлачёв (Эльдарушев, 60).



Предупреждения: Пополитов, 16, Алиев, 45+2, Эльдарушев, 63, Симонян, 64.

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Ротор