- Интерес "Рубина" к Мансилье? Месяц назад выходили на нас, но сумма, за которую они готовы купить игрока, не устраивает «Оренбург». На этом все и закончилось. На данный момент ни к кому нет интереса.
Крайний фланговый нападающий Брайан Мансилья присоединился к "Оренбургу" на постоянной основе летом прошлого года, перейдя из аргентинского "Расинга". Контракт игрока рассчитан до конца июня 2026 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость 27-летнего аргентинского вингера в 1,2 миллиона евро. В прошлом сезоне Мансилья забил 3 мяча и отдал 4 голевых ассиста в 30 матчах за оренбуржцев.
Источник: Sport24
Спортивный директор "Оренбурга": сумма, за которую "Рубин" готов купить Мансилью, нас не устраивает
Спортдиректор "Оренбурга" Дмитрий Андреев поделился информацией об интересе "Рубина" к вингеру Брайану Мансилье.
Фото: ФК "Оренбург"