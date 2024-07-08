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Смородская - о возможном переходе Баринова в "Алавес": "Локомотиву" осталось только с капитаном расстаться

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Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о возможном переходе Дмитрия Баринова в испанский "Алавес".
Фото: ФК "Локомотив"
"Сможет ли Дмитрий потянуть уровень ла лиги? Сможет. По-моему "Локомотив" уже всех отпустил, осталось только с капитаном расстаться. Я не понимаю политику железнодорожников на трансферном рынке, и что вообще хотят сделать с клубом", - цитирует Смородскую "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов может перейти в испанский "Алавес". В завершившемся сезоне Баринов провёл за "железнодорожников" во всех турнирах 32 матча и отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

По итогам сезона-2023/2024 "Алавес" занял десятое место в турнирной таблице испанского чемпионата, набрав в 38-ми встречах 46 очков.

Ольга Смородская Локомотив Дмитрий Баринов
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