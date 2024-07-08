"Это неправда. Пока у нас ничего нет. Баринов не является приоритетным вариантом для нас", - цитирует Фернандеса "СЭ".
В завершившемся сезоне Дмитрий Баринов провёл за московский "Локомотив" во всех турнирах 32 матча и отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Ранее полузащитник заявлял, что готов перейти в испанский "Алавес" даже при условии сокращения зарплаты. Баринов рассказал, что отказался от перехода во французский "Метц", так как считает, что заслуживает большего. По итогам сезона-2023/2024 команда Михаила Галактионова заняла четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 53 очка в 30-ти встречах.
Спортивный директор "Алавеса": Баринов не является приоритетным вариантом для нас
Спортивный директор "Алавеса" Серхио Фернандес высказался об интересе клуба к полузащитнику "Локомотива" Дмитрию Баринову.
Фото: ФК "Локомотив"