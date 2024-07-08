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Агент Николсона сообщил, что нападающий не намерен уходить из "Спартака"

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Футбольный агент Ненад Протега, представляющий интересы нападающего "Спартака" Шамара Николсона, сообщил, что его клиент не намерен покидать клуб.
Фото: ФК "Спартак"
"Шамар скоро приедет в расположение "Спартака". Тренер дал ему несколько выходных после Кубка Америки. Планов куда-то уходить из клуба у нас нет", - цитирует Портега Sport24.

Шамар Николсон перешёл в московский "Спартак" из бельгийского "Шарлеруа" зимой 2022 года за 8 миллионов евро. В прошлом сезоне нападающий выступал за французский "Клермон" на правах аренды - нападающий принял участие в 28-ми встречах и записал на свой счёт 4 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего ямайца в 5 миллионов евро, контракт игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.

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