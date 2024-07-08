"Шамар скоро приедет в расположение "Спартака". Тренер дал ему несколько выходных после Кубка Америки. Планов куда-то уходить из клуба у нас нет", - цитирует Портега Sport24.
Шамар Николсон перешёл в московский "Спартак" из бельгийского "Шарлеруа" зимой 2022 года за 8 миллионов евро. В прошлом сезоне нападающий выступал за французский "Клермон" на правах аренды - нападающий принял участие в 28-ми встречах и записал на свой счёт 4 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего ямайца в 5 миллионов евро, контракт игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.
Агент Николсона сообщил, что нападающий не намерен уходить из "Спартака"
Футбольный агент Ненад Протега, представляющий интересы нападающего "Спартака" Шамара Николсона, сообщил, что его клиент не намерен покидать клуб.
Фото: ФК "Спартак"