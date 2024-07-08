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Президент "Фламенго" подтвердил намерение купить Клаудиньо у "Зенита"

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Президент "Фламенго" Маркос Браз прокомментировал информацию об интересе бразильского клуба к полузащитнику "Зенита" Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"
"Рассматриваем такой трансфер. Мы привыкли использовать любую возможность. Мы проявляем интерес к нему", - сказал

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что Клаудиньо близок к переходу во "Фламенго" за 17 миллионов евро. Проблемой для этого трансфера являются финансовые возможности покупателя, бразильский клуб хочет разделить сумму на несколько частей. В СМИ также писали об интересе к бразильцу со стороны "Палмейраса". Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро. В минувшем сезоне бразилец принял участие в 38 матчах, в которых забил четыре гола и сделал восемь голевых передач.

Источник: O Globo

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