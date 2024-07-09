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Сборная России может сыграть со сборной Замбии в Дубае или Абу-Даби

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Товарищеский матч между сборными России и Замбии может пройти в ОАЭ.
Фото: официальный сайт РФС
"Наши федерации продвинулись в переговорах по товарищескому матчу, но официально о всех деталях пока не объявляем. Мы можем сыграть со сборной России в ОАЭ, рассматриваем стадионы в Дубае и Абу-Даби. Считаем этот вариант удобным. Смотрим разные даты для того, чтобы прийти к окончательному согласию", - заявил генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга.

Ранее стало известно, что сборная России планирует провести товарищескую встречу против сборной Замбии осенью текущего года. Сообщалось, что матч должен состояться в сентябре-октябре 2024-го. В текущем календарном году на счету сборной России две победы в 2-х матчах. 21-го марта подопечные Валерия Карпина переиграли сборную Сербии (4:0), 7-го июня выездной матч с командой Белоруссии завершился с тем же счетом.

В конце июня главный тренер национальной команды Валерий Карпин продлил свой контракт. Согласно новому договору, Карпин останется у руля сборной до лета 2028-го года.

Источник: Sport24

Сборная России Сборная Замбии Товарищеские матчи
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