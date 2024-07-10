"Когда мы уходили в отпуск, мы говорили о том, что это системообразущие игроки, вокруг них должна строиться игра. Я знал, что ведутся переговоры, но надеялся, что они останутся. Конечно, я не был в курсе всех деталей: о чем говорили игроки и их представители. До последнего момента верил, что мы их сохраним", - сказал Галактионов.
Напомним, состав "Локомотива" этим летом покинули нападающий Максим Глушенков, который по итогам прошлого розыгрыша РПЛ стал лучшим ассистентом. Креативный игрок сделал 16 голевых передач, повторив тем самым рекорд экс-зенитовца Халка. В июне Глушенкова подписал петербургский "Зенит". Также "железнодорожников" покинул в статусе свободного агента Антон Миранчук. Клуб не смог договориться с футболистом о продлении трудового соглашения. В прошедшем сезоне "Локомотив" с 53-мя набранными очками занял четвёртое место, отстав от чемпиона "Зенита" на четыре балла и от второго места - на три.
Источник: Sport24
Галактионов - об уходе лидеров "Локомотива": это системообразущие футболисты, вокруг них должна была строиться игра
Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов высказался об уходе лидеров команды в это летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Локомотив"