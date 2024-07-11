"У нас нормально все по бюджету. Он небольшой, но достойный для РПЛ. Чуть выше миллиарда рублей", - цитирует Газизова "РБ Спорт".
По итогам сезона-2023/2024 махачкалинское "Динамо" заняло второе место в турнирной таблице Первой лиги и получило право на участие в РПЛ. В летнее трансферное окно клуб приобрёл Валентина Пальцева из "КАМАЗа", а также арендовал Викторьена Ангбана из "Сочи" и Илью Кирша из "Зенита-2". Сообщалось, что клуб может подписать контракт с Георгием Джикией, который на данный момент является свободным агентом после ухода из московского "Спартака".
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов озвучил бюджет клуба
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов назвал бюджет клуба.
Фото: "Динамо Махачкала"