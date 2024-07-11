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Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов озвучил бюджет клуба

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Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов назвал бюджет клуба.
Фото: "Динамо Махачкала"
"У нас нормально все по бюджету. Он небольшой, но достойный для РПЛ. Чуть выше миллиарда рублей", - цитирует Газизова "РБ Спорт".

По итогам сезона-2023/2024 махачкалинское "Динамо" заняло второе место в турнирной таблице Первой лиги и получило право на участие в РПЛ. В летнее трансферное окно клуб приобрёл Валентина Пальцева из "КАМАЗа", а также арендовал Викторьена Ангбана из "Сочи" и Илью Кирша из "Зенита-2". Сообщалось, что клуб может подписать контракт с Георгием Джикией, который на данный момент является свободным агентом после ухода из московского "Спартака".

Динамо Мх Шамиль Газизов
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