- Не хотел бы рассказывать детали контракта, эта наша внутренняя история. Но задачи, безусловно, прописаны. Скажем так, он не заинтересован в результате ниже второго места, - передаёт слова Малышева "РБ Спорт".
С июня 2025 года московский "Спартак" возглавляет новый главный тренер - 45-летний сербский специалист Деян Станкович. В прошедшем сезоне красно-белые заняли в Российской премьер-лиге пятое место, набрав 50 очков. Отставание московского клуба от ставшего чемпионом "Зенита" составило 7 очков, от занявшего второе место "Краснодара" - 6 очков.
Гендиректор "Спартака" Малышев - о задачах главного тренера: Станкович не заинтересован в результате ниже второго места
Генеральный директор московского "Спартака" Олег Малышев ответил на вопрос о задачах, которые стоят перед новым главным тренером красно-белых - сербом Деяном Станковичем.
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