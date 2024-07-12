- Сказали, что видят меня в команде и будут общаться с руководством, чтобы со мной продлили контракт. Я много раз говорил, что после завершения карьеры хотел бы работать в менеджменте "Динамо", поэтому всерьез рассматривал это предложение. Однако мне отказали. Предложили работу в академии "Динамо".
Конечно, работая в менеджменте клуба, я мог бы развивать и вратарское направление в академии, однако заниматься только этим на данный момент не готов. Сразу озвучил свое мнение руководству. Мне обещали подумать, но больше на связь не выходили, - сказал Шунин.
Антон Шунин выступал за московское "Динамо" с 2005 года, а в летнее трансферное окно покинул клуб на правах свободного агента, так как в клубе решили не продлевать контракт с игроком. Голкипер провёл за бело-голубых во всех турнирах 366 матчей, пропустил 408 мячей и 125 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 37-летнего вратаря в 400 тысяч евро.
По итогам сезона-2023/2024 команда Марцела Лички заняла третье место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти турах 56 очков. В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 бело-голубые примут на своём поле воронежский "Факел". В Кубке России команда сыграет в одной группе с махачкалинским "Динамо", "Спартаком" и "Крыльями Советов".
Источник: "Чемпионат".
Шунин - об уходе из "Динамо": мне обещали подумать, но больше на связь не выходили
Голкипер Антон Шунин рассказал об уходе из московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"