– Мы хотели сохранить и Миранчука, и Глушенкова. Антону и Максиму были сделаны очень хорошие предложения в рамках наших финансовых возможностей, но футболисты отказались.
В текущее летнее трансферное окно нападающий Максим Глушенков был продан железнодорожниками в петербургский "Зенит”. Что касается полузащитника Антона Миранчука, то он покинул московский клуб на правах свободного агента – стороны не стали продлевать сотрудничество после истечения срока контракта.
Источник: “СЭ”
Гендиректор "Локомотива" Леонченко: мы хотели сохранить и Миранчука, и Глушенкова
Генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко сообщил, что команда хотела сохранить лидеров прошлого сезона.
Фото: "Матч ТВ"