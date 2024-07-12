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Гендиректор "Локомотива" Леонченко: мы хотели сохранить и Миранчука, и Глушенкова

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Генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко сообщил, что команда хотела сохранить лидеров прошлого сезона.
Фото: "Матч ТВ"
– Мы хотели сохранить и Миранчука, и Глушенкова. Антону и Максиму были сделаны очень хорошие предложения в рамках наших финансовых возможностей, но футболисты отказались.

В текущее летнее трансферное окно нападающий Максим Глушенков был продан железнодорожниками в петербургский "Зенит”. Что касается полузащитника Антона Миранчука, то он покинул московский клуб на правах свободного агента – стороны не стали продлевать сотрудничество после истечения срока контракта.

Источник: “СЭ”

Локомотив Владимир Леонченко Алексей Миранчук Российские трансферы Максим Глушенков
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