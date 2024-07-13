"Хорхе хорошо в "Динамо", но, если придет какое-то предложение из Европы, это всегда интересно", - цитирует Боселли "РБ Спорт".
В прошлом сезоне нападающий провёл за бело-голубых во всех турнирах 29 матчей и записал на свой счёт один забитый мяч и семь голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 8 миллионов евро.
В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 команда Марцела Лички примет на своём поле воронежский "Факел". Бело-голубые сыграют в одной группе Кубка России с махачкалинским "Динамо", самарскими "Крыльями Советов" и московским "Спартаком".
Агент Карраскаля высказался о будущем своего клиента
Футбольный агент Пабло Боселли, представляющий интересы нападающего "Динамо" Хорхе Карраскаля, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"