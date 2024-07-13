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Агент Клаудиньо: никакой договоренности с "Фламенго" нет, впереди суперкубок с "Краснодаром"

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Фернандо Гарсия, агент хавбека "Зенита" Клаудиньо, опроверг информацию о договоренности с бразильским "Фламенго".
Фото: "Чемпионат"
"Нет никакой договорённости с "Фламенго". Клаудиньо - футболист "Зенита". У него впереди суперкубковый матч с "Краснодаром", он сосредоточен на игре", - цитирует Гарсию Metaratings

Бразилец Клаудиньо выступает в составе "Зенита" с лета 2021-го года. В августе того года "Зенит" заплатил за трансфер полузащитника из "РБ Брагантино" 12 миллионов евро. За три года в России Клаудиньо успел стать трехкратным чемпионом России.

Ранее бразильские СМИ сообщили о достигнутой договоренности о трансфере Клаудиньо между "Зенитом" и "Фламенго". Сообщалось, что бразильский клуб готов заплатить сине-бело-голубым 18 миллионов евро, а о трансфере будет объявлено после матча за Суперкубок России.

Финальный матч Суперкубка страны между "Зенитом" и "Краснодаром" состоится 13-го июля. Игра начнется в 20:30 по московскому времени.

Клаудиньо Зенит Фламенго Российские трансферы
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