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Агент: к Роналдо из "Ростова" проявляют интерес клубы из некоторых стран

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Хулио Сезар Гранха, агент вингера "Ростова" Роналдо, рассказал об интересе к своему клиенту из-за границы.
Фото: ФК "Ростов" ВКонтакте
"На данный момент у нас нет предложений по Роналдо, только интерес из некоторых стран", - сказал Гранха.

Бразилец Роналдо перешел в "Ростов" из болгарского "Левски" в январе текущего года. Сумма трансфера составила 2 миллиона евро. В весенней части прошлого сезона 23-летний вингер забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи в 12-ти матчах РПЛ.

Контракт Роналдо с "Ростовом" рассчитан до лета 2028-го года.

Источник: "РБ Спорт"

Роналдо дос Сантос Ростов
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