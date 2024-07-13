"На данный момент у нас нет предложений по Роналдо, только интерес из некоторых стран", - сказал Гранха.
Бразилец Роналдо перешел в "Ростов" из болгарского "Левски" в январе текущего года. Сумма трансфера составила 2 миллиона евро. В весенней части прошлого сезона 23-летний вингер забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи в 12-ти матчах РПЛ.
Контракт Роналдо с "Ростовом" рассчитан до лета 2028-го года.
Источник: "РБ Спорт"
Агент: к Роналдо из "Ростова" проявляют интерес клубы из некоторых стран
Хулио Сезар Гранха, агент вингера "Ростова" Роналдо, рассказал об интересе к своему клиенту из-за границы.
Фото: ФК "Ростов" ВКонтакте