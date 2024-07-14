Как сообщает источник, Сергей Семак и его тренерский штаб не планируют отпускать игрока. Мантуана ценят в команде и не хотят с ним расставаться. Также стало известно, что "Зенит" обознал цену на футболиста в 4 млн евро.
В составе петербургского клуба Мантуан провел 67 матчей, в которых отличился 10 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.
Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 2,5 млн евро.
Источник: "РИА Новости"
Источник: "Зенит" отклонил предложение "Аль-Васлы" по Мантуану
Петербургский "Зенит" отказал арабскому клубу "Аль-Васль" в аренде бразильского полузащитника Мантуана.
Фото: ФК "Зенит"