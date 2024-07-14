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Источник: "Зенит" отклонил предложение "Аль-Васлы" по Мантуану

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Петербургский "Зенит" отказал арабскому клубу "Аль-Васль" в аренде бразильского полузащитника Мантуана.
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает источник, Сергей Семак и его тренерский штаб не планируют отпускать игрока. Мантуана ценят в команде и не хотят с ним расставаться. Также стало известно, что "Зенит" обознал цену на футболиста в 4 млн евро.

В составе петербургского клуба Мантуан провел 67 матчей, в которых отличился 10 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.

Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 2,5 млн евро.

Источник: "РИА Новости"

Зенит Российские трансферы Густаво Мантуан
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