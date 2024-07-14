- "Зенит" даже не стоит обсуждать, они могут всех лидеров чемпионата купить и посадить на скамейку. Основная идея — не еврокубки, а играть в своей стране, радовать болельщиков и спонсоров. Работа над усилением не заканчивается.
В текущее межсезонье "Зенит" уже приобрел у "Балтики" голкипера Евгения Латышонка, а у "Краснодара" защитника Сергеч Волкова. Также в стан сине-бело-голубых этим летом перешел игрок обороны самарских "Крыльев Советов" Юрий Горшков и вингер московского "Локомотива" Максим Глушенков, который стал в минувшем сезоне лучшим ассистентом РПЛ, отдав 16 голевых пасов в 29 играх.
Источник: Metaratings
Нигматуллин - о "Зените": они могут купить всех лидеров РПЛ и посадить на скамейку
Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал трансферы "Зенита" этим летом.
Фото: Чемпионат.com