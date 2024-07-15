"Кстати, по поводу продолжения карьеры за рубежом, был один потенциальный вариант в Катаре, но его не рассматривал, потому что есть определённые цели. Решил остаться в России", - цитирует Смолова "Чемпионат".
Центральный нападающий Федор Смолов в это трансферное окно вернулся в "Краснодар", подписав контракт с клубом по системе 1+1. В минувшем сезоне форвард защищал цвета московского "Динамо", за которое провел 34 матча, забил шесть мячей и сделал пять результативных передач на партнеров. Напомним, воспитанник бело-голубых уже выступал за краснодарскую команду с июля 2015-го по август 2018 года.
Смолов: был вариант продолжения карьеры в Катаре, но я решил остаться в России. Есть определенные цели
Форвард "Краснодара" Федор Смолов признался, что мог продолжить карьеру в Катаре.
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