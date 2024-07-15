"Кого бы хотел вернуть из старой гвардии "Краснодара"? Мамаева", - приводит слова Смолова "РИА Новости".
Напомним, минувшей зимой 35-летний хавбек Павел Мамаев объявил о завершении игровой карьеры. Вместе с форвардом Федором Смоловым они защищали цвета "Краснодара" в период с 2015 по 2018 год. В текущее летнее трансферное окно 34-летний Смолов вернулся в краснодарский клуб в качестве свободного агента.
Смолов: кого бы хотел вернуть в "Краснодар"? Мамаева
Нападающий "Краснодара" Федор Смолов рассказал, что вернул бы в команду полузащитника Павла Мамаева.
Фото: "СЭ"