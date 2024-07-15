- Марио восстанавливается, у него была сложная травма. Сейчас он тренируется в общей группе. К 1 туру он должен быть готов. Думаю, он будет в заявке. Останется ли он в команде на следующий сезон? Думаю, да, - передаёт слова Оливейры Matchtv.ru.
33-летний Марио Фернандес выступает за "Зенит" с июля 2023 года, футболист подписал контракт с сине-бело-голубыми вместо возвращения в приостановивший с ним контракт по его просьбе по семейным обстоятельствам московский ЦСКА. На счету игрока 18 матчей за "Зенит" во всех турнирах без результативных действий.
Тренер "Зенита" рассказал, останется ли в команде Марио Фернандес
Тренер "Зенита" Вильям де Оливейра ответил на вопрос о состоянии и перспективах правого защитника Марио Фернандеса.
Фото: ФК "Зенит"