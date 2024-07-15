Источник: Миранчуку не поступали предложения от клубов РПЛ

Фото: ФК "Локомотив"

По информации источника, 28-летний российский футболист может продолжить карьеру в чемпионате Турции или в других зарубежных клубах. Агент игрока Вадим Шпинев ранее заявлял, что Миранчук определиться с новым клубом до начала сентября.Напомним, Антон ушел из московского клуба в конце сезона-2023/24, хавбек и клуб не смогли прийти к соглашению по новому контракту. Всего на счету Миранчука 217 матчей за "железнодорожников", 51 забитый мяч и 34 голевые передачи.