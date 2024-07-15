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Источник: Миранчуку не поступали предложения от клубов РПЛ

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Бывший полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук не получал предложений от клубов Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, 28-летний российский футболист может продолжить карьеру в чемпионате Турции или в других зарубежных клубах. Агент игрока Вадим Шпинев ранее заявлял, что Миранчук определиться с новым клубом до начала сентября.

Напомним, Антон ушел из московского клуба в конце сезона-2023/24, хавбек и клуб не смогли прийти к соглашению по новому контракту. Всего на счету Миранчука 217 матчей за "железнодорожников", 51 забитый мяч и 34 голевые передачи.

"Спорт-Экспресс"

Антон Миранчук Российские трансферы
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