"Евро - бомба! Лучший игрок Евро? Я думаю Бабич!", - приводит слова Хлусевича "СЭ".
Защитник московского "Спартака" Срджан Бабич был в составе национальной сборной Сербии на Евро-2024, но ни разу не вышел на поле. Его команда заняла последнее место по итогам группового турнира, набрав два очка в трех матчах, и покинула турнир не попав в плей-офф.
Напомним, в финале чемпионата Европы сборная Испании одержала победу над Англией со счетом 2:1 и в рекордный четвертый раз завоевала трофей.
Хлусевич: лучший игрок Евро? Бабич!
Защитник "Спартака" Даниил Хлусевич назвал лучшего игрока чемпионата Европы-2024.
Фото: Global Look Press