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Хлусевич: лучший игрок Евро? Бабич!

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Защитник "Спартака" Даниил Хлусевич назвал лучшего игрока чемпионата Европы-2024.
Фото: Global Look Press
"Евро - бомба! Лучший игрок Евро? Я думаю Бабич!", - приводит слова Хлусевича "СЭ".

Защитник московского "Спартака" Срджан Бабич был в составе национальной сборной Сербии на Евро-2024, но ни разу не вышел на поле. Его команда заняла последнее место по итогам группового турнира, набрав два очка в трех матчах, и покинула турнир не попав в плей-офф.

Напомним, в финале чемпионата Европы сборная Испании одержала победу над Англией со счетом 2:1 и в рекордный четвертый раз завоевала трофей.

Даниил Хлусевич Срджан Бабич Спартак Сборная Сербии Евро-2024
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