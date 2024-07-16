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Metaratings: "Сочи" предложил "Спартаку" подписать вратаря Заболотного

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По информации СМИ, "Сочи" предложил "Спартаку" подписать 34-летнего вратаря Николая Заболотного.
Фото: "Матч ТВ"
Сочинцы готовы бесплатно отпустить своего голкипера в московский клуб. Однако руководство красно-белых скорее хочет заключить контракт с 37-летним вратарём Александром Довбней.

Николай Заболотный защищает цвета "Сочи" последние шесть лет. За это время голкипер 88 раз вышел на поле, пропустил 99 и 25 раз отыграл "на ноль". Ранее Заболотный уже выступал за московский "Спартак" - в 2010-2013 гг. По оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря составляет 250 тыс. евро.

Источник: Metaratings

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