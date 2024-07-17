По информации источника, испанская "Севилья" ведёт переговоры с "Сочи" по переходу центрального защитника Вани Дркушича - условия сделки не раскрываются.
В завершившемся сезоне Ваня Дркушич провёл за "Сочи" во всех турнирах 24 матча и отметился двумя забитыми мячами. Центральный защитник выступал за сборную Словении на чемпионате Европы и провёл без замен все четыре встречи - напомним, что Словенцы вылетели с турнира, уступив Португалии в 1/8 финала в серии послематчевых пенальти (0:0, 0:3 - пен.). Рыночная стоимость 24-летнего игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 2,8 миллионов евро.
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": "Севилья" ведёт переговоры с "Сочи" по переходу защитника Дркушича
Центральный защитник "Сочи" Ваня Дркушич может перейти в испанскую "Севилью".
Фото: ФК "Сочи"