"Я вообще не обращаю на это внимание. Для меня возраст не помеха. Пока колени не сотрутся, буду играть в футбол. Люблю свое дело, а кому-то что-то доказывать и говорить на непонятные темы мне неинтересно. Буду выходить на футбольное поле, выкладываться, а там уже результат увидите, — приводит слова Глушакова "Матч ТВ".
Этим летом полузащитник заключил однолетний контракт с подмосковными "Химками", которые в минувшем сезоне пробились в Российскую Премьер-Лигу. Последние полгода Глушаков выступал в составе армянского клуба "Урарту", за который сыграл в 12 матчах (в среднем, 66,2 мин. за игру) и отметился одной результативной передачей. По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 150 тыс. евро.
37-летний Денис Глушаков: буду играть, пока колени не сотрутся
37-летний Денис Глушаков ответил на вопрос о своём возрасте.
Фото: "РИА Новости"