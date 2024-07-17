Алдонин: хотелось бы, чтобы ЦСКА как можно удачнее начал сезон и победил в матче с "Ростовом"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок сборной России Евгений Алдонин пожелал удачи ЦСКА в матче с "Ростовом".
Фото: РФС
"Конечно, возвращение РПЛ - это праздник для всего российского футбола. Хотелось бы, чтобы ЦСКА как можно удачнее начал сезон и победил в матче с "Ростовом". Пока ожидание - это интерес к состоянию армейской команды и кто выйдет в стартовом составе", - цитирует Алдонина "Чемпионат".

По итогам сезона-2023/2024 московский ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, руководство клуба отправило в отставку с поста главного тренера Владимира Федотова и назначило на его место Марко Николича, который ранее возглавлял московский "Локомотив".

В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 "армейцы" сыграют на выезде с "Ростовом". ЦСКА сыграет в одной группе Кубка России с "Краснодаром", грозненским "Ахматом" и "Пари НН".

ЦСКА Ростов Евгений Алдонин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится