"Конечно, возвращение РПЛ - это праздник для всего российского футбола. Хотелось бы, чтобы ЦСКА как можно удачнее начал сезон и победил в матче с "Ростовом". Пока ожидание - это интерес к состоянию армейской команды и кто выйдет в стартовом составе", - цитирует Алдонина "Чемпионат".
По итогам сезона-2023/2024 московский ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, руководство клуба отправило в отставку с поста главного тренера Владимира Федотова и назначило на его место Марко Николича, который ранее возглавлял московский "Локомотив".
В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 "армейцы" сыграют на выезде с "Ростовом". ЦСКА сыграет в одной группе Кубка России с "Краснодаром", грозненским "Ахматом" и "Пари НН".
Алдонин: хотелось бы, чтобы ЦСКА как можно удачнее начал сезон и победил в матче с "Ростовом"
Экс-игрок сборной России Евгений Алдонин пожелал удачи ЦСКА в матче с "Ростовом".
Фото: РФС