"Какой результат, место в этом сезоне будет воспринят как нормальный? Первое место. Других задач быть не может", - цитирует Литвинова "РБ Спорт".
По итогам сезона-2023/2024 московский "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 50 очков. Красно-белые вылетели из Кубка России, уступив в финале Пути регионов калининградской "Балтике" со счётом 0:1. Новым главным тренером команды был назначен сербский специалист Деян Станкович, ранее работавший в "Црвене Звезде" и "Ференцвароше".
Руслан Литвинов заявил, что "Спартак" намерен стать чемпионом России в этом сезоне
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов рассказал о главной цели команды.
Фото: ФК "Спартак"