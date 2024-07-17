Руслан Литвинов заявил, что "Спартак" намерен стать чемпионом России в этом сезоне

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Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов рассказал о главной цели команды.
Фото: ФК "Спартак"
"Какой результат, место в этом сезоне будет воспринят как нормальный? Первое место. Других задач быть не может", - цитирует Литвинова "РБ Спорт".

По итогам сезона-2023/2024 московский "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 50 очков. Красно-белые вылетели из Кубка России, уступив в финале Пути регионов калининградской "Балтике" со счётом 0:1. Новым главным тренером команды был назначен сербский специалист Деян Станкович, ранее работавший в "Црвене Звезде" и "Ференцвароше".

Спартак Руслан Литвинов
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