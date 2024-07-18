"Рад, что завоевали трофей! Он имеет большое значение для клуба и меня лично. Чувствовалось, что "Зенит" контролировал игру? Да-да. Я думаю, что мы контролировали ход матча полностью. Сразу же счет 3:0 стал - от этого, думаю, полегче нам было", - цитирует Чистякова "Известия".
Петербургский "Зенит" одержал победу над "Краснодаром" в Суперкубке России со счётом 4:2 - забитыми мячами отличились: Родригао, Вендел и Глушенков (дубль) - в составе "быков" забили: Кривцов и Смолов. По итогам прошлого сезона команда Сергея Семака стала чемпионом России, а "Краснодар" занял второе место в итоговой турнирной таблице российского чемпионата и отстал от петербуржцев на одно очко.
В зимнее трансферное окно Дмитрий Чистяков отправился в аренду в "Сочи". Центральный защитник не вышел на поле в матче за Суперкубок России.
Чистяков - об игре "Зенита" в матче за Суперкубок: думаю, что мы контролировали ход матча полностью
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков высказался о победе в Суперкубке России.
Фото: ФК "Зенит"